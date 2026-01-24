【1月24日 CGTN Japanese】中国野生動物保護協会とドイツ・ミュンヘンのへラブルン動物園はミュンヘンで1月21日、ジャイアントパンダの保護に関する国際協力協定を締結しました。中国で飼育されているパンダ2頭を選び同動物園へ派遣することで、10年間にわたるパンダ保護国際協力を展開することで合意しました。

ドイツのベルリン動物園では目下、中国から貸与されたパンダが飼育されています。2017年、メスの「夢夢（モンモン）」とオスの「嬌慶（ジアオチン）」がベルリン動物園に到着し、15年間にわたる滞在生活を始めました。2019年8月31日、オスの双子「夢想（モンシャン）」と「夢円（モンユエン）」が誕生し、ドイツで初めてパンダが誕生しました。双子の兄弟は2023年12月、中国に帰国しました。

「モンモン」は2024年8月22日、再びメスの双子「夢好（モンハオ）」と「夢甜（モンティエン）」を無事に出産しました。ベルリン動物園によると、双子の姉妹はベルリンで2～4年暮らした後、中国に帰国するとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

