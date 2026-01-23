【1月23日 CGTN Japanese】中国自動車大手の奇瑞汽車（チェリー）は1月17日、安徽省蕪湖市で「2026奇瑞汽車AI之夜」を開催し、自動運転支援やスマートコックピットなどを中心とした最新の人工知能（AI）技術成果と今後の計画を発表しました。自動車産業における知能化競争が激化する中、同社はAIを中核に据えた製品戦略を明確に打ち出しています。

発表の目玉となったのが、運転支援システム「獵鷹智駕」の進化です。獵鷹500では市街地ナビゲーション対応の運転支援機能を新たに追加し、エンジン車と電動車の双方で同水準の知能化体験を実現します。獵鷹700は製品ラインアップを拡充し、高度運転支援技術の普及を加速させます。さらに、L3、L4レベルの自動運転を想定し、商用車と乗用車の両用途に対応する獵鷹900についても、より明確な実装・展開ルートが示されました。

スマートコックピット分野では、新開発の「霊犀智艙」を投入し、操作性の革新、人に近い記憶機能、プライバシー保護の強化を図ります。併せて、AIエージェントの「小奇同学」も発表されました。

このほか、車両制御を担う車台「飛魚数智底盤」は走行状況を常時把握しながら、安全性と快適性を両立させます。パワートレインでは「鯤鵬動力」にAI技術を導入し、バッテリーを常時監視する「AIデジタル脳」により、耐久性と信頼性の向上を目指します。

同社は今後の重点施策として、「スマートコックピット」「運転支援」「航続性能」の三大アップグレード計画を公表しました。2026年には35車種以上に獵鷹智駕を搭載する方針です。奇瑞汽車はAI活用を通じ、製品競争力と市場存在感のさらなる強化を狙っています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

