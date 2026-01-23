【1月23日 CGTN Japanese】韓国政府は1月20日、李在明（イ・ジェミョン）大統領が共に民主党の代表だった時に起きた「釜山襲撃事件」をテロ襲撃と正式に公認しました。2016年に韓国でテロ防止法が制定されて以来、特定の事件が政府によってテロに認定されるのは初めてです。

韓国の金民錫（キム・ミンソク）首相は同日、国家テロ対策委員会を主宰し、2024年1月2日に起きた李氏襲撃事件を審議し、最終的にテロ認定の決定を下しました。

金首相は、過去にこの事件の調査と処理が不十分で、時間がかかりすぎたと指摘し、今後、事件の真相をさらに明らかにするとともに、選挙期間中や重要な政治家の人身安全保護を強化し、同様の事件の再発防止対策を策定し、テロ防止法を含む関連の法律と制度を全面的に見直し、改善すると述べました。

李氏は2024年1月、釜山の加徳島（カドクド）を訪問した際、凶器を持った男に襲われ、首を負傷して血を流して倒れ、病院に搬送されて治療を受けました。襲撃者は禁錮15年の判決を受けました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

