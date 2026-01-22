【1月22日 CGTN Japanese】中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）東京特派員が20日に入手した情報によると、東京上野動物園で飼育されているジャイアントパンダの「シャオシャオ（暁暁）」と「レイレイ（蕾蕾）」が、1月27日に動物園を離れ、空路で中国に返還されることが決まりました。「シャオシャオ」と「レイレイ」が公開されるのは2026年1月25日が最後となります。

「シャオシャオ」と「レイレイ」は2024年9月に中国に返還されたリーリー（中国名「比力」）とシンシン（中国名「仙女」）の子どもで、2021年に上野動物園で生まれました。また、2頭の姉にあたる「シャンシャン（香香）」は2023年2月に既に中国に帰っています。

日中双方のこれまでの合意により、「シャオシャオ」と「レイレイ」の返還期限は2026年2月と定められていました。日本側の発表によれば、東京都側が中国側と具体的な日程を協議した結果、返還時期を約1カ月前倒しすることが決定されました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

