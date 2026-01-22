【1月22日 CGTN Japanese】中国科学院自動化研究所によると、同研究所のマルチモーダル人工知能（AI）システム全国重点実験室の辺桂彬研究員の研究チームが、自律型顕微眼科手術ロボットシステムを開発し、臨床実現可能性を検証したとのことです。

このシステムは眼内全体で自律的な網膜下と血管内注射を実現し、眼底注射の精度、安全性、一貫性を大幅に向上させ、外科医が手術設計と監督任務により集中できるよう支援します。関連成果は先ごろ、国際学術誌「サイエンス・ロボティクス」に掲載されました。

研究チームが開発した自律型顕微眼科手術ロボットシステムは、術中にリアルタイムで更新されるグローバル3Dマップを構築し、眼内領域の包括的な感知を実現しました。さらに検出範囲、誤差幅、サンプリング周波数の差異を解消し、ロボット手術器具の先端を眼内領域で精密に位置決めできるようにしました。このシステムはロボット末端装置の軌道を正確に計画することが可能です。

眼球プロテーゼ（人工眼球）、摘出された豚の眼球および生体動物の眼球を用いた網膜下注射と血管内注射の実験検証において、このシステムはいずれも100%の注射成功率を達成しました。位置決め誤差は、医師による手術比で79.87%、医師主導のマスタースレーブ型ロボット手術比で54.61%の低減を達成し、より高い安全性と精度を示しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

