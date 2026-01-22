【1月22日 CGTN Japanese】中国外交部の郭嘉昆報道官は1月19日の定例記者会見で、中国と中央アジア5カ国との貿易額が初めて1000億ドル（約15兆8020億円）を突破したことについて説明しました。

郭報道官は、「世界経済の成長が停滞して国際貿易体制が深刻な影響を受ける中、中国と中央アジアの経済貿易協力は逆境を乗り越えて進展した。貿易額が1000億ドルを超えたことは、中国・中央アジアの協力メカニズムをけん引し、促進する作用を証明するものであり、中国と中央アジアの協力史における新たな一里塚を示すものだ」と述べました。

郭報道官はさらに、「昨年1年間で、中国と中央アジア諸国の関係は急速に発展し、中国・中央アジア協力メカニズムの構築が日増しに進み、民間の友好交流もますます活発になった。中国としては、今後も全方位的な協力を推進し、より新しく、より良く、より実質的な成果を目指して、より緊密な中国・中央アジア協力メカニズムを共に構築することを望む」と述べました。


