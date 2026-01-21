【1月21日 CGTN Japanese】中国は1月19日午後3時48分、海南商業航天発射場で長征12号運搬ロケットを使用した衛星インターネット用低軌道衛星群第19陣の衛星打ち上げに成功し、衛星は順調に予定軌道に入りました。この衛星群は中国の民間衛星事業会社、銀河航天が単独で研究開発を担当した2組目となる衛星です。

銀河航天の型式主任技術者である胡照氏によると、この衛星群には同社が独自に開発した低コスト・業界先進レベルのフェーズドアレイが搭載されており、ミリ波アンテナや統合電子機器など複数のコア技術製品も含まれています。開発プロセスでは初めて全工程貫通のデジタル化を実現し、量産生産の特性に合わせて自動化テスト、インテリジェント組立・検査、打ち上げ場プロセスの適正化を実施し、効率を大幅に向上させました。

胡氏は「銀河航天衛星スマートファクトリーは衛星部品の研究開発から生産、さらに衛星全体の組み立て試験までをカバーする完備した産業エコシステムを構築した。チームは衛星協調インテリジェントスケジューリングシステムを開発し、衛星開発サイクルをさらに短縮している」と述べました。

これについて北京理工大学空天政策・法律研究院の楊寛副院長は、「銀河航天による今回の打ち上げ成功は、民間の宇宙事業会社が国の宇宙インフラ建設に参画し、担える能力を備えていることが示された」と評価しました。


