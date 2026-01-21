【1月21日 CGTN Japanese】中国市場監督管理総局（国家標準委員会）は1月19日、「中医学の体質分類と判定」国家標準の公布を承認しました。同標準は国家中医薬管理局が起草したもので、4月1日から正式に実施されます。

「中医学の体質分類と判定」には中医学における9種類の体質タイプの特徴や体質分類の判定方法が規定されており、主に以下三つの特徴があります。

第1に、その応用シーンはすべての分野をカバーすることです。同標準は医療や公衆衛生、科学研究、教育、健康産業などあらゆる分野に適用され、未病予防センター、健康診断機構、末端の医療施設などに判定の根拠を提供します。

第2に、体質の特徴を判断するエビデンスをめぐる革新です。2009～2024年に実施された最新の中医学の体質に関する研究結果に基づき、優れたエビデンスを持つ最新の結果を根拠とし、中医体質学に関する最新の研究成果を示しています。

第3に、体質の識別方法を確定したことです。標準では、複雑で専門的な体質分類の判定について、異なる体質タイプを代表する典型的な体感問題を選択し、対応する評価アルゴリズムを組み合わせることで標準化された判定方法を構築し、体質診断の展開と普及を促進します。

同標準の発表と実施は、中医体質学がより規範化・標準化されつつあることを示しており、国民の健康リテラシーの向上や健康サービスモデルの適正化を支えるものとみられています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

