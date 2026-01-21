【1月21日 CGTN Japanese】中国の神舟20号宇宙船の帰還カプセルが1月19日午前、内蒙古自治区の東風着陸場に無事着陸しました。この宇宙船は窓のひび割れにより帰還が遅延しましたが、最終的に275キロを超える貨物を搭載した貨物帰還を初めて達成し、退役した船外活動用宇宙服を持ち帰りました。これにより270日間に及ぶ宇宙飛行を終え、中国の有人飛行における新たな記録を樹立しました。

神舟20号は2025年4月、打ち上げに成功し、当初は2025年11月5日に帰還する予定でした。しかし、帰還直前に宇宙船が宇宙デブリによる外部衝突を受けた可能性が浮上し、窓枠に三角形の痕跡が発見されました。詳細なひび割れを確認してから12時間も経たないうちに、任務総指揮部は神舟20号が有人安全帰還条件を満たしていないと判断し、軌道上で関連実験を継続し、帰還を遅らせる決定を下しました。

2025年11月14日には、神舟20号の宇宙飛行士クルーが神舟21号宇宙船で地球に帰還しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

