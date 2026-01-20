この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月20日 AFP】サッカー元イングランド代表主将のデビッド・ベッカムさんと、ファッションデザイナーで元ポップスターの妻ビクトリア・ベッカムさんの息子、ブルックリン・ペルツ・ベッカムさん（26）は19日、SNSに投稿した長文で家族間の不仲について語った。

投稿でブルックリンさんは、両親が家族をめぐる報道をコントロールし、さらに自身と妻のニコラ・ペルツ・ベッカムさんとの関係を「壊そう」としたと主張した。

1620万人のフォロワーがいるインスタグラムに「家族とは和解したくない」と書き、「誰かに書かされているわけではない。人生で初めて自分自身のために立ち上がっているんだ」と記した。

ブルックリンさんは2022年、米億万長者の実業家ネルソン・ペルツ氏と元モデルのクラウディア・ヘフナー・ペルツさんの娘である俳優のニコラさんと結婚した。

ベッカム夫婦の広報担当者らは、ブルックリンさんの発言についてAFPのコメントの要請に応じていない。

ブルックリンさんは「両親は結婚前から私の関係を壊そうと必死になっていて、それは今も続いている」とし、「母がデザインした（ウェディング）ドレスを着るのをニコラは楽しみにしていた。だが、母は土壇場でドレスの制作をやめ、急いで新しいドレスを見つけざるを得なくなった」と続けた。

さらに、結婚式当日に母親が自分とニコラのファーストダンスを「妨げ」、多くの招待客の前で自分に対して「不適切な踊り方をした」と主張。「強い不快感と屈辱を覚えた」としている。

その他、妻が家族から「無礼な扱い」を受けているとし、父親の50歳の誕生日パーティーに招待されなかったとも主張した。

ブルックリンさんは、「私の家族は何よりも外向けのプロモーションや宣伝を重視している。ブランド・ベッカムが最優先だから」と指摘し、これまでは「圧倒的な不安」の中での生活を強いられてきたが、今は「平穏」を見つけることができていると締めくくった。(c)AFP