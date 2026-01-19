【1月19日 CGTN Japanese】中国国家エネルギー局の最新統計データによると、2025年は中国の社会全体の電力使用量が初めて10兆キロワット時を超えました。これは単一の国の電力消費量としては世界初の規模であり、米国の年間電力使用量の2倍以上に相当し、EU、ロシア、インド、日本の四つの経済体を合わせた年間電力使用量を上回りました。中国自身と比較しても、2015年通年の電力使用量の約2倍に達しました。

2025年の中国社会全体の電力使用量は前年同期比5％増の累計10兆3682億キロワット時で、内訳は第1次産業の電力使用量が前年同期比9.9％増の1494億キロワット時、第2次産業が同3.7％増の6兆6366億キロワット時、第3次産業が同8.2％増の1兆9942億キロワット時、都市と農村住民による生活用の電力使用量が同6.3％増の1兆5880億キロワット時でした。

第3次産業、都市と農村住民の生活用電力使用は社会全体の電力使用量の増加をけん引する主要な原動力であり、社会全体の電力使用量増加への貢献率は50％に達しています。第3次産業のうち、電気自動車の充電・バッテリー交換サービスの電力使用量の伸び率が48.8％、情報伝送、ソフトウェア、情報技術サービスの電力使用量の伸び率が17％と、第3次産業の電力使用量増加の主な要因となりました。

2025年通年では、中国の非化石エネルギー発電設備容量が占める割合は既に6割を超え、発電の絶対的な主力となっています。社会全体の電力使用量のうち、全体の約3分の1がグリーン電力でまかなわれているということです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

