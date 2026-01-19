【1月19日 CGTN Japanese】中国南部に位置する海南自由貿易港の「封関運営」が、開始から「満1カ月」を迎えました。海口税関の統計によると、2025年12月18日の開始から1月17日までに、海口税関は「第一線」においてゼロ関税貨物7億5000万元（約165億円）相当を取り扱い、「第二線」では中国本土向けに販売される加工付加価値免税貨物8586万7000元（約19億円）相当を監督管理しました。

海南自由貿易港の「封関運営」による政策的メリットと、開放がもたらすけん引効果を背景に、より多くの対外貿易企業が海南省への進出を選択しています。この1カ月で、海南省に新たに登録された貿易企業は5132社に達しました。

海口税関の統計によると、この1カ月間に海南空港通関地を通過した出入境者数は延べ31万1000人で、前年同期比48.8％増となりました。これに加え、離島免税政策の新たな見直しが行われ、離島免税商品のカテゴリーは従来の45種類から47種類に拡大され、デジタル撮影機材や小型ドローンなどの電子製品が新たに追加されました。

海南自由貿易港の「封関運営」最初の月は、離島免税市場も好調な成果を示しました。海口税関の統計によると、2025年12月18日から2026年1月17日までの期間において、離島免税ショッピングの取扱金額は48億6000万元（約1兆690億円）で、前年同期比46.8％増。また、購買人数は延べ74万5000人で、前年同期比30.2％増となりました。購買点数は前年比14.6％増の349万4000点でした。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

