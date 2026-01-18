【1月18日 AFP】米国のドナルド・トランプ大統領は17日、デンマーク自治領グリーンランドの取得が実現するまで、欧州諸国に最大25%の関税を課すと発表した。

トランプ氏は、北大西洋条約機構（NATO）加盟国であるデンマークや5万7000人が住む広大なグリーンランドに軍を派遣した欧州各国に対して怒りを向けた。

NATO加盟国への脅しが実現すれば、同盟内に前例のない緊張を生むことになる。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」で、2月1日からデンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フランス、ドイツ、英国、オランダ、フィンランドから米国に輸入される製品すべてに10%の関税が課されるとし、6月1日以降は25%に引き上げられると述べた。

「この関税は、グリーンランドの完全かつ全面的な購入に関する合意が成立するまで、支払われることになる」と記したトランプ氏は、「この非常に危険なゲームをしているこれらの国々は、受け入れられない、または持続不可能なリスクを生じさせている」「したがって、世界平和と安全を守るために、この潜在的に危険な状況を迅速かつ確実に終わらせるために、強力な措置を講じることが不可欠だ」と続けた。

トランプ氏はまた、デンマークや各国との交渉に直ちに応じる用意があると付け加えた。(c)AFP