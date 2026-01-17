この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月17日 AFP】昨年ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏が同賞のメダルをドナルド・トランプ米大統領に贈呈したのを受け、ノルウェー・ノーベル委員会は16日、ノーベル平和賞は受賞者と切り離せないものだと強調した。

マチャド氏は15日、ノーベル平和賞のメダルをトランプ氏に「贈呈」したと述べた。ベネズエラでニコラス・マドゥロ大統領を排除されて以来、かやの外に置かれていることから、トランプ氏の歓心を買おうとしたものとみられる。

だが、ノーベル委員会はノルウェーの首都オスロで声明を発表し、「メダル、賞状、賞金がどうなるかにかかわらず、最初の受賞者が歴史に記される受賞者であり続ける」「たとえメダルや賞状が後に他の誰かの手に渡ったとしても、ノーベル平和賞の受賞者が変わることはない」と強調。

「平和賞受賞者や彼らが関与する政治プロセスについては」コメントしないと付け加えた。

さらに、受賞者がメダル、賞状、賞金の扱いについては制限はないと説明し、メダルを売却・譲渡した事例を列挙した。

トランプ氏は昨年、八つの戦争を阻止したと主張するなど、ノーベル平和賞受賞を目指して懸命にアピールしていた。

だが、受賞はならず、ノーベル平和賞はマチャド氏の手に渡った。マチャド氏は先月、大胆にも船でベネズエラを脱出し、オスロで賞を受け取り、トランプ氏にささげた。(c)AFP