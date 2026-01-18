【1月18日 CGTN Japanese】中国ではオフラインの消費シーンの多様化に伴い、実店舗でのショッピングが若者の交流の輪を広げるための社交手段の一つとなっています。中国青年報社会調査センターとAIアンケートプラットホームの「問巻網（wenjuan.com）」がこのほど共同で若者を対象に行った調査によると、回答者1334人のうち、オフラインの消費シーンの発展を楽観視している人は79.1%、実店舗でのショッピングで交流や没入感を重視する人は84.3%に上りました。



実店舗でのショッピングについて、電子製品の画面から離れてリアルの世界につながることができると答えた人は63.9%、住んでいる都市の生活感が感じられると答えた人は59.2%に上りました。その他にも、「偶然の出会い」の喜びを体験できる（47.9%）、住んでいる都市への帰属意識が湧く（43.9%）、社交の場になる（42.2%）などの理由が挙げられました。



また、オフラインの消費シーンの発展を楽観視している人が79.1%に達したことが分かりました。具体的には、自分の住む住宅地周辺における実店舗での消費シーンが充実し、より生活に密着し、規模が小さくても質は高いことを期待している人が62.7%、具体的なテーマを巡って消費シーンを設計し、人気IP（知的財産）とのコラボや特色ある街を望む人が62.3%、他人との触れ合いやSNS映えスポットへの訪問、コミュニケーションなど体験型消費を重視する人が61.7%に上りました。（c)CGTN Japanese/AFPBB News

