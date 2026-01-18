【1月18日 CGTN Japanese】中国では新たな消費財の買い替え政策が実施され、中部の湖南省や北部の山西省など多くの消費市場はここ数日活気を増し、新年の「好スタート」を切りました。

湖南省長沙市では、多くの大型家電専門店が政府補助金に加え、店舗が追加の割引キャンペーンを展開しています。ある家電専門店の責任者は、「政府補助金に加え、企業も店舗も割引キャンペーンを実施しており、最大で45%の補助を受けられる」と紹介しました。この専門店では、年初以来の売り上げが前年同期に比べ3割以上増え、政策の恩恵が消費意欲を確実に刺激している様子がうかがえます。

湖南省の今年の買い替え政策は、「デジタル製品」から「デジタルおよびスマート製品」へ適用範囲が拡大し、スマートフォン、タブレット、スマートウォッチとウェアラブルデバイス、スマートゴーグル、スマートホーム製品などが含まれます。

一方、山西省では、政府補助金はオンライン決済アプリの「雲閃付」プラットフォームを通じて、週ごとに限定配布され、「クーポンを先に受け取り、購入時に即時割引」という方式が採用されています。クーポン受領後の有効期間は1週間です。今回の政府補助金は6品目の家電製品と4品目のデジタル・スマート製品を対象とし、補助基準は全割引を差し引いた最終価格の15%となり、消費者1人につき各商品1点まで補助対象になるとのことです。政策の刺激効果が持続的に発揮され、消費市場の安定した成長を後押しするとみられています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

