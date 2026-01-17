【1月17日 CGTN Japanese】北京市教育委員会は1月14日、市内の小中学校の給食問題に関する改善活動会議を開催しました。

北京市では昨年、1300校以上の校内食堂を対象とした1600以上の改造プロジェクトを完了し、スマート食堂の建設を全面的に加速しました。しかし、一部の学校では過去から受け継がれた敷地面積の問題などの制約が依然として存在し、校内食堂で給食の条件を満たしていません。

教育委員会の責任者は、「児童や生徒らに学校で温かくて栄養価が高く、おいしい食事を提供するため、2027年末までに、市内すべての小中学校で校内食堂の給食を実現させ、外部からの給食提供方式を廃止する。食堂業務委託モデルから、新たなタイプの自主運営モデルへ移行し、公益性の基盤を守る」と述べました。また、食材一括調達拠点の適用範囲を拡大し、市内の全小中学校の全品目食材を組み入れ、購入時の透明性や原産地追跡を実現させるとのことです。さらに、スマート食堂の応用を積極的に推進し、新築・改築・増築する食堂にはスマートシステムを導入し、テクノロジーによる管理を高める方針が強調されています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

