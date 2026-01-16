【1月16日 AFP】米ニューヨーク警察は15日、ニューヨークの店舗で強盗事件が発生し、貴重なポケモンカードが多数持ち去られたと発表した。報じられるところによると、被害額は約10万ドル（約1580万円）だという。

当局によると、14日夜遅くに3人の男がマンハッタンにある「The Poke Court」に入り、「銃器を見せて脅迫」し、「複数の商品と現金、そして電話を持ち去った」という。

容疑者らはまだ逮捕されていない。

店側は、盗まれたカードとしていくつかをリストアップし、それぞれがその真正性を証明する「カードスラブ」と呼ばれる保護用プラスチックケースに収めていた。

事件発生時の店内ではコミュニティーイベントの参加者がいたが、店のオーナーは客や店員が無事だったとインスタグラムに投稿した動画の中で述べている。

店が共有した画像には、全身黒い服を着てフードをかぶった男が、両手を挙げて座っている人物に対して拳銃のようなものを突き付けている様子が写っている。

米メディアによれば、持ち去られたカードの中には最高で5500ドル（約87万円）の価値があるものもあった。

ポケモンカードは、子どもだけでなく大人の熱狂的なファンやコレクターをも魅了しており、数十億枚が印刷され、一部は数百万ドルで取引されている。

今月初めには、カリフォルニア州で起きた別の武装強盗事件で約30万ドル（約5200万円）相当のポケモンカードが奪われた。(c)AFP