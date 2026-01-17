【1月17日 CGTN Japanese】中国社会科学院は1月14日、北京で科学技術を取り入れた考古学と文化遺産保護の複数の重要成果を発表しました。

中国西部の青海省都蘭2018血渭一号墓から出土した文化財は4年にわたる修復作業がこのほど完了しました。その中の金メッキを施した甲冑（かっちゅう）は中国国内でこれまでに出土した唯一の唐代（618～907年）の金でメッキされた銅製の甲冑の実物であり、修復された甲冑から当時、遼西の鮮卑慕容部から分かれた部族の吐谷渾王室の儀礼様式の一部がうかがえます。また、出土した絣（かすり）染め織物の破片を炭素-14による年代測定技術などにより、西暦750年前のものだと分かり、これまでに世界で発見された最も古い絣染め織物の実物と判断されました。中国は絣染めという伝統的な紡績技術の主な発祥地であると推測されています。それらの織物は古代中国の南西部で生産され、地方から朝廷への献納や商業貿易のネットワークを通して長安やその周辺地区に運ばれたと見られています。科学技術を取り入れた考古学により、唐代の各民族の交流と融和の実態が明らかになりました。

考古学専門家が中国東部の浙江省寧波市にある施岙遺跡から出土した古木を初めて年輪年代学などの科学手段を活用して鑑定した結果、約4500年前の、中国国内でこれまで知られていた最古かつ種属が最も明確なヤマモモの古木であることが分かり、良渚文化期の先人の飲食構造や生産経済を研究する上で重要な資料を提供しました。

文化財保護と修復、歴史研究についての説明のほか、中国動物資源標本庫の建設と使用についても発表されました。標本庫は60年以上にわたって全国121カ所の遺跡から出土した古代動物の骨格と現生動物の標本を集めており、計10万点を超えています。中国北部の河北省南庄頭遺跡から出土した中国最古の家畜犬や中部の河南省賈湖遺跡から出土した中国最古の家畜豚なども収蔵されています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

