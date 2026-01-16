【1月16日 CGTN Japanese】現在、AIスキルを習得することは、職場で高収入を得るための重要な競争力となっています。

最近、中国の就職情報サイト「猟聘（リエピン）網」傘下のリエピンビッグデータ研究院が発表した「2025年中国AI人材シンギュラリティー・リポート」（以下「リポート」）によれば、2024年から2025年にかけて、中国企業のAIに対する姿勢は、初期段階の「技術崇拝」や「無計画な試行錯誤」を完全に脱却し、「日常的な運用」および「業務エンパワーメント」の段階へと移行しています。

企業は、AIツールを使いこなせる求職者に対して、顕著な給与プレミアムを支払う意欲を示しており、AI活用スキルを求める職種の平均年収は29万6000元（約680万円）であるのに対し、AIスキルを要求しない職種の平均年収は21万8000元（約500万円）となっています。

リポートは、中国の職場においてすでに明らかな二層構造が形成されつつあると指摘しています。一つは、AIをレバレッジとして自身の価値を飛躍的に高める「スーパーエンプロイー」であり、彼らが市場における給与増加分の大部分を手にしています。もう一方は、依然として従来型の手作業ベースの業務にとどまっている労働者であり、生産性の遅れにより、給与が制限されるだけでなく、解雇リスクにもさらされているといいます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

