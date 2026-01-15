この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月15日 AFP】米国のドナルド・トランプ大統領にやじを飛ばした米自動車大手フォードの従業員が、停職処分を受けた。14日、全米自動車労組（UAW）が発表した。

13日にミシガン州でフォードの主力ピックアップトラック「F-150」の工場を視察していたトランプ氏は、やじを飛ばされると中指を立てるジェスチャーを見せた。この様子は広く拡散された映像で確認できる。

米メディアは、やじを飛ばした人物は一部で「小児性愛者（ペドフィリア）の擁護者」と叫んだようだと伝えた。これは、少女らへの性的人身取引の罪で起訴され勾留中に自殺した、トランプ氏の友人である富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に関する情報を隠匿しているという疑惑に関連しているとみられる。

UAWは、この従業員が停職処分を受けたこと確認し、その職を守るために闘うと述べた。フォードは、コメントの要請には直ちに応じなかった。

報じられるところによると、この従業員はTJ・サブラさん（40）。米紙ワシントン・ポストに対してサブラさんは、エプスタイン元被告のスキャンダルを指摘したものだと認め、自身の仕事の今後を心配しているとしたものの、後悔はないと述べた。

サブラさんは「運命がめったにこちらを向いてくれるとは思わないし、そうなったとき時にはその機会をつかむ準備をしなくてはならない」「そしてきょう、私はそれを成したと思う」と話した。

「TJ・サブラは愛国者だ！！」と題された寄付サイト「GoFundMe」のページには、14日正午時点で、33万5000ドル（約5300万円）以上の寄付が集まっている。(c)AFP