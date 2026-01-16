【1月16日 CGTN Japanese】中国長江三峡集団が1月13日に明らかにしたところによると、中国初となる20メガワット（MW）級の洋上風力発電ユニットが福建省沖合で無事据え付けられました。

今回据え付けられた発電ユニットは、海岸から30キロ以上、水深40メートル以上の海域に位置しています。モンスーン期の施工期間が短く、海況が複雑で、高所作業のリスクが大きいなどの複数の課題に対し、施工チームは持ち上げ能力2000トンの第4世代風力発電設置船を採用して作業をおこないました。そして、長さ147メートルの巨大ブレード3本を順次上空174メートルまで安定的に引き上げ、ハブと正確にドッキングし、直径300メートル、掃気面積が標準サッカー場10面分近くに相当する巨大羽根車の組み立てを完了しました。

同ユニットは重要部品の100%中国国産化を実現し、機械全体の軽量化設計でブレークスルーを遂げました。ユニットの系統連系発電後、1台当たりの年間発電量は8000万キロワット時を超える見通しで、約4万4000世帯の1年間の電力需要を満たすことができ、標準石炭を約2万4000トン節約し、二酸化炭素排出を約6万4000トン削減することに相当します。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

