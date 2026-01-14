この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月14日 AFP】タイ東北部ナコンラチャシマ県で14日、中国が支援する高速鉄道を建設するためのクレーンが倒れ、真下を通過中だった旅客列車に衝突した。列車は脱線し、乗客ら少なくとも22人が死亡、30人以上が負傷した。地元当局が明らかにした。

ナコンラチャシマ県の地元警察署長、タッチャポン・チンナウォン氏はAFPに対し、「22人が死亡、30人以上が負傷した」と述べた。

この事故は14日午前9時（日本時間同11時）ごろ発生。高速鉄道の建設に使用されていたクレーンが旅客列車に倒れた。

ナコンラチャシマ県広報局は声明で、「クレーンが列車に倒れ、列車は脱線して炎上した」と述べた。

地元メディアが放映したライブ映像には、救助隊員が現場に急行する場面や、がれきから煙が立ち上る中、鮮やかな色の列車が脱線して横転している様子が映っていた。

ナコンラチャシマ県当局によると、列車は首都バンコクからウボンラーチャターニー県へ向かっていた。

ピパット・ラッチャキップラカーン運輸相は、列車には195人が乗車しており、当局は死者の身元確認を急いでいると述べた。

倒れたクレーンは、中国政府が支援する54億ドル（約8580億円）規模のタイ高速鉄道網建設プロジェクトで使用されていた。このプロジェクトは、中国の巨大経済圏構想「一帯一路」の一環として、2028年までにバンコクと中国南西部・昆明をラオス経由で結ぶことを目指している。

タイでは長年、工場や建設現場での事故が頻発しており、安全対策のルーズさがしばしば死亡事故につながっている。(c)AFP