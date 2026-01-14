【1月14日 AFP】米ロサンゼルスの警察当局は12日、ライドシェアの運転手に対する暴行の疑いで、俳優のキーファー・サザーランド容疑者（59）を逮捕した。サザーランド容疑者は、テレビシリーズ「24」などへの出演で知られる。

12日未明、通報を受けた警察官によってハリウッドで身柄を拘束された。警察は「捜査の結果、容疑者がキーファー・サザーランドと特定された。容疑者は、ライドシェアの車両に乗り込み、運転手（被害者）に暴行を加えた上で脅迫行為に及んだ」と明らかにした。

当局によると、サザーランド容疑者は5万ドルの保釈金を支払い、逮捕から数時間後に保釈された。代理人はAFPからのコメントの要請に応じていない。

被害を受けた運転手は医療処置を必要とするような怪我は負っていないという。

サザーランド容疑者は、2001年から2010年まで放送されたテレビシリーズ「24」で、テロ対策捜査官ジャック・バウアーを演じたことで知られている。映画では『ロストボーイ』（1987年）、『スタンド・バイ・ミー』（1986年）、『三銃士』（1993年）で印象的な役を務めた。

父親で俳優のドナルド・サザーランドは2024年に死去した。(c)AFP