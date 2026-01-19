【1月19日 People’s Daily】習近平（Xi Jinping）主席は2025年9月10日「2025年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）」に祝辞を送り、中国は各方面と手を携えて、世界のサービス貿易の開放・革新・協力を推進し、開放型世界経済を構築し「人類運命共同体」の構築に向けて絶えず新しい活力を注入していくと強調した。

世界経済成長の主要な貢献者として、また世界経済安定のアンカーとして、中国は揺るぎなく高度な対外開放を拡大し、自らの新しい発展を通じて世界に新たな機会を提供し続け、グローバルな発展に向けて、より多くのポジティブなエネルギーと確実性を不断に注入している。

習主席は19年以来、毎年CIFTISに重要なビデオメッセージや祝辞を寄せ、サービス貿易における開放協力の深化のための一連の実務的措置を発表している。そして中国のハイレベルな対外開放を拡大する揺るぎない決意を十分に表明している。CIFTISは、中国のサービス業とサービス貿易の高品質な発展を映しだす鏡となっている。

今年のCIFTISは「デジタル知能が先導し、サービス貿易が刷新される」をテーマとし、85の国と国際機関が出展し会議を開き、2000社近い企業が会場にブースを構えた。その国際化の比率は20%を超え、開放とウィンウィンという力強い時代の調べを響かせていた。

現在、世界の経済構造は大きく変化し、グローバルな発展に対して課題と機会とが併存している状況である。関係各方面は、CIFTISをプラットフォームとして、広範な対話と交流を行い、発展に関するコンセンサスを醸成し、より多くの国際協力の成果を達成し、世界のサービス貿易の繁栄と発展の推進のため貢献することが求められている。



CIFTISの盛況ぶりは、中国が世界に提供できるチャンスの魅力に由来している。中国は14億人以上の人口を擁し、中所得者層の規模が着実に拡大し、世界で最も潜在力を持つ大きな市場である。25年上半期、中国のサービス業の付加価値額の国内総生産（GDP）に占める割合は59.1%に達し、サービス業とサービス貿易はすでに経済社会発展の重要なエンジンとなっている。25年1月から7月にかけて、中国のサービス貿易は着実に成長し、サービス輸出入総額は4兆5781億6000万元（約101兆4062億4400万円）で前年同期比8.2%増となった。

中国の超大規模市場、完備された効率的な産業・サプライチェーン、豊富なイノベーションの応用シーン、そしてサービス貿易発展の新たな原動力の積極的な育成は、中国自身の発展に強力な推進力を与えていると同時に、サービス貿易のデジタル化、グリーン化という発展のトレンドにも順応し、世界の経済にとっての成長空間を切り開いている。

開放的な発展の堅持は、中国の大規模市場を世界貿易の「強力な磁場」となし、中国式現代化を世界の発展の大きなチャンスとしている。CIFTISは、中国が高品質な対外開放に取り組む姿勢を示す縮図である。中国が過去のCIFTISで提案したサービス業の開放拡大の施策は、着実に実施され効果を発揮しつつある。

過去1年間、中国はクロスボーダーサービス貿易の「ネガティブリスト（制限項目リスト）」を全面的に整備し、サービス業の開放拡大の総合的な試験・モデル事業の推進を加速させ、クロスボーダーサービス貿易とサービス業の段階的な開放を着実に進めてきた。

習近平主席は祝辞で「中国は断固としてハイレベルの対外開放を拡大し、国際的な高水準の経済貿易ルールに積極的に対応し、自由貿易試験区、国家サービス貿易革新発展モデル区などのプラットフォームで先行的トライアルを加速する。サービス市場の開放を秩序立てて推進し、サービス貿易の高品質な発展を推し進めていく」と強調した。

これらの措置は、各国の企業が中国のサービス分野の大規模市場に積極的に参入するためのより多くのチャンスを提供することになるだろう。

最近、一連の国際経済貿易のイベントが中国各地で活発に開催され、世界の企業と市場と生産要素をつなぐ架け橋となっている。「第7回中国・アラブ諸国博覧会」では契約意向書の金額が1077億5000万元（約2兆3866億6250万円）におよんだ。「2025世界スマート産業博覧会」ではスマート分野の新製品、新技術、新成果が集約的に展示され、298件の重要プロジェクトが契約された。また「第25回中国国際投資貿易商談会」では100回を超える投資促進イベントが開催され「中国と手を携え、未来に投資する」ことが商談会における最大のテーマとなった。

単独行動主義や保護主義が世界経済に深刻な打撃を与える中で、中国は常に門戸を開き、高水準の開放を持続的に推進し、様々な協力プラットフォームを積極的に構築し、貿易の円滑化と互恵協力を推し進めている。CIFTISの会場の内外で見られた活気に満ちた光景は、開放と協力こそが人心の向かうところだということを、十分に証明している。

世界経済は開放すれば栄え、閉鎖すれば衰退する。中国は各方面と手を携えて、開放発展の道を共に歩み、開放型世界経済の構築を揺るぎなく推進し、世界貿易機関（WTO）を中核とする多角的貿易体制を守っていく。あらゆる形態の保護主義に抵抗し、高水準の開放の中で機会を共有し、ウィンウィンを実現し、繁栄と発展に満ちた素晴らしい未来を共に創造していく。(c)People’s Daily /AFPBB News

