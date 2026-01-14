【1月14日 CGTN Japanese】米国の娯楽情報紙の「バラエティー」はこのほど、映画作品「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」が2025年12月19日の公開以来、興行成績で北米市場のトップを走り続けており、今週末には興行収入をさらに2000万ドル（約32億円）積み増して4度目の週末興行収入トップになる見通しと発表しました。「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の北米での興行収入は3億2000万ドル（約510億円）に達しており、米国国外での好調により、全世界での興行収入は11億ドル（約1700億円）を超えました。

「バラエティー」の分析によると、「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」は昨年のクリスマスシーズンから連続してランキングのトップで、同シーズンのライバルは「ズートピア2」だけでした。さらに2026年に入ってからは、北米の映画市場がオフシーズンに入ったことで、「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の興行成績に食い下がる作品は出ていません。

中国市場では、「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」も好調でしたが、国産サスペンス映画の「匿殺」やそれ以前に公開された「ズートピア2」などに圧倒され、1月10日の興行収入は2117万元（約4億8000万円）で、第2位にとどまりました。映画情報アプリの猫眼（キャッツアイ）プロ版によると、1月11日午後2時時点で、「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の中国での興行収入は10億3000万元（約230億円）で、北米の成績には及びませんが、依然として同映画にとって海外最高の興行成績を収めました。同作品は中国に続いてフランスで7080万ドル（約112億円）、ドイツで6772万ドル（約109億円）、韓国で4732万ドル（約75億円）の興行収入を獲得しました。

「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の1月10日までの中国での公開23日間の累計興行収入は10億2500万元（約230億円）に達し、過去3年で興行収入が10億元を超えた2本目の輸入映画となりました。中国国内の配給会社は同作品について、上映期間を延長する権利を取得して、2月18日まで上映を続けることになったとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

