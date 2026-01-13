この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月13日 AFP】高市早苗首相は13日、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と地元奈良で会談した。高市氏の台湾をめぐる発言を受け、中国が日本に圧力を強める中、首脳会談では両国の友好関係をアピールした。李氏はこの数日前に、中国の習近平国家主席と会談したばかり。

両首脳は昨年10月、韓国・慶州で開催されたAPEC地域サミットで会談している。李大統領が日本を訪れるのは2回目で、前回は石破茂前首相と会談している。

首脳会談の冒頭、李氏は「ますます複雑化する状況と急速に変化する国際秩序の中で、より良い未来に向けて進展を続けなければならない」とし、「したがって、われわれ両国の協力はこれまで以上に重要だ」と語った。

一方の高市首相は「日韓関係を前に進めながら、両国が地域の安定に連携して役割を果たしていくべき」との考えを李氏に伝えたことを明らかにした。

韓国大統領府によると、両国はすでに経済安全保障、地域および世界的課題、人工知能（AI）に関して協力を強化することで合意している。

会談では、ドナルド・トランプ米大統領の予測不可能な関税政策や「アメリカ第一主義」のアプローチを受け、米国対応をめぐる意見交換も行われる見通しだ。

テンプル大学のブノワ・ハーディ・シャルトラン氏（政治学・国際関係）は「非公開の場で両首脳は、現在の日中危機について確実に議論するだろう。中国の報復措置、特に輸出規制は韓国にも影響を及ぼす」と述べ、3国のサプライチェーンは深く絡み合っていることを指摘した。

また「中国と日本のどちらか一方に肩入れしているわけではないことを示すために、李氏が中国訪問後あまり間を置かずに日本を訪れる必要性があったのではないか」との見方を示した。

李氏は12日、NHKのインタビューに対し、日中間の争いに介入や関与をする立場にはないと述べ、北東アジアの平和と安定の観点から、中国と日本の対立は望ましくないと語った。(c)AFP