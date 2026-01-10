この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月10日 AFP】サッカーJリーグ3部（J3）の福島ユナイテッドに半年間の期限付き移籍で加入した元日本代表FW三浦知良（58）が9日、都内で入団会見に臨み、プロ生活41年目を迎える中でまだやれることを示したいと語った。Jリーグ復帰は5年ぶりとなる。

新シーズンが開幕する2月には59歳になる「キングカズ」は、「ゴールは取れる時は取れるが、取れなくなればFWは取れなくなってしまう。取れるイメージは持っていかなきゃいけない」とし、「数字を言うのは難しいが、ゴールなりアシストなり」で新たなチームの信頼に応えたいと話し、「できたら左サイドをドリブルで駆け上がり、いいクロスを上げたい」と続けた。

白髪交じりの髪を整え、スーツを着た三浦は新しいチームに「貢献できたら」とし、「チャレンジさせてもらえることに感謝の気持ちでいっぱい」と話した。

昨季は日本フットボールリーグ（JFL）のアトレチコ鈴鹿でプレーし、7試合無得点。チームは16チーム中15位に沈み、東海サッカーリーグに降格となった。

今季の目標について三浦は、毎年変わらないとしつつ、「1分1秒でも長くピッチに立ちたい」と述べた。(c)AFP