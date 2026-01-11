【1月11日 CGTN Japanese】中国工業情報化部は1月7日、「工業のインターネットと人工知能（AI）の融合による能力創出行動計画」を発表しました。狙いは、少なくとも企業5万社が「AI＋工業インターネット」によるアップグレードと改造を実施し、工業インターネットとAIの融合による能力創出の水準を大幅に向上させることです。

同計画によれば、2028年末までに、AIの産業応用における高速大容量、低遅延、高信頼性の通信需要を満たす新型の工業ネットワークの規模を拡大し続け、原材料、設備製造、消費財、電子情報などの重点産業分野の企業での導入と応用を加速し、企業5万社以上の工業ネットワーク関連の改造とアップグレードを実施します。また、工業データの収集と統合、管理、流通、共有の仕組みを絶えず改善し、20の重点産業分野において一連の高品質なデータセットを構築します。

中国工業インターネット研究院の王宝友チーフエンジニアは同計画について、「データモデルの相互接続を実施し、工業インターネット企業や産業データサービス業者などに対し、工業データの収集、クリーニング（データの不備を除去する作業）、アノテーション（データに注釈をつける作業）、合成、評価などの関連業務の強化を奨励する。産業データの分類と階層化による安全管理を推進し、業界向けデータセットの構築を強化していく」と説明しました。（c)CGTN Japanese/AFPBB News

