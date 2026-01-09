【1月9日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は8日公開の米紙ニューヨーク・タイムズによるインタビューで、売春に関与した罪で拘禁4年2月の判決を言い渡され服役している米ラッパーでプロデューサーのショーン・コムズ受刑者（56）から恩赦を求められたが、与えるつもりはないと述べた。

さらに、麻薬密輸などの罪で米国に連行して起訴した南米ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領を含む他の著名人にも恩赦を与える予定はないとしている。

コムズ受刑者は昨年7月、より刑罰の重い性的人身売買や組織犯罪法違反の罪については陪審により無罪となったが、売春に関与した罪で2件の有罪評決を受けた。

トランプ氏は7日に行われたニューヨーク・タイムズのインタビューで、コムズ受刑者から恩赦を求める手紙を受け取ったが、与えるつもりはないと述べた。

マドゥロ氏への恩赦ついて問われると、トランプ氏は「ノー、それはあり得ない」と答えた。

トランプ氏は昨年11月、麻薬密売の罪で拘禁45年の刑に服していた中米ホンジュラスのフアン・オルランド・エルナンデス前大統領に恩赦を与えた。

トランプ氏は、拘禁25年の刑に服している仮想通貨界の大物サム・バンクマン＝フリード受刑者と、収賄罪で拘禁11年の刑に服している民主党のロバート・メネンデス元上院議員にも恩赦を与えるつもりはないと述べた。

2020年にミネソタ州で黒人男性ジョージ・フロイドさんを死亡させた白人の元警察官、デレク・ショービン受刑者についても恩赦を検討するかどうかについて問われると、トランプ氏は「それについては求められていない」と答えた。

トランプ氏は昨年の就任式当日、2021年1月6日に自身の支持者による連邦議会議事堂襲撃事件への関与で有罪判決を受けた、あるいは訴追されていた1500人以上に恩赦を与えた。

トランプ氏はその後も、支持者たちに恩赦を与え続けている。(c)AFP