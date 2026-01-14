【1月14日 People’s Daily】習近平（Xi Jinping）主席は2025年9月8日、「新興5か国（BRICS）首脳オンラインサミット」に出席し、重要なスピーチを行った。今日の時代的問題が増大する中で「大きなBRICS協力」の強化を推進するという観点から、習主席は「多国間主義を堅持し、国際的な公平と正義を守る」「開放とウィンウィンを堅持し、国際経済貿易秩序を維持する」「団結と協力を堅持し、共同発展の集合力を発揮する」という3つの提案を行った。これは、中国が「BRICS協力」の着実で長期的な発展を推進し、世界により多くの確実性と安定性を提供しようとする確固たる決意を示すものである。

現在、世界は百年に一度の大変局期を迎え、覇権主義、単独行動主義、保護主義がはびこり、国際法と国際ルールが脅威にさらされている。歴史の重要な岐路において、グローバルサウスの最前線として、BRICS諸国がどのような選択をするかは、多国間主義の未来、開放的で包摂的な世界経済システムの未来に密接に関わっている。

各方面、特にグローバルサウス諸国がBRICSの役割にますます期待を寄せる中、今回のオンラインサミットでは、BRICS諸国が団結協力し、共に責任を果たすという強いメッセージが発信された。参加各国は、BRICS諸国が団結協力を強化し、手を携えて危機と課題に対応し、共に多国間主義を守り、自由で開かれた国際貿易体制を維持し、グローバルサウス諸国の共通利益を守るべきであると表明した。

多国間主義は人心の向かうところであり、時代の流れであり、世界の平和と発展の重要な拠り所である。いかなる国も国際問題を独裁的に処理する権利はなく、国際ルールと秩序は各国が共同で制定し、遵守すべきものである。変化と混迷が交錯する国際情勢に直面し、影響力を増す重要な勢力として、BRICS諸国が「協議・協力・共有」を堅持し、国連を中核とする国際システムと国際法に基づく国際秩序を断固として守り抜くことは、多国間主義の基盤を固める上で極めて重要である。

今年は「中国人民抗日戦争及び世界反ファシズム戦争勝利80周年」であり「国連設立80周年」でもある。この「承前啓後」（過去を継承し未来を開く）の歴史的な節目の年に、習近平主席はグローバルガバナンスに関するイニシアチブを提唱し、グローバルガバナンスの強化と改善のため、中国の知恵と解決策を提供し世界への貢献を果たすことを、厳かに宣言した。サミット参加各国は、習主席が提唱したグローバルガバナンス・イニシアチブが核心を突いており、グローバルガバナンスの改善の方向と道筋を示したものだと認識した。

経済のグローバル化は止められない歴史の潮流であり、いかなる国も自己閉鎖の孤島に退くことはできない。中国は揺るぎなく開放的な世界経済の構築を推進し、世界貿易機関（WTO）を中核とする多角的貿易体制を守り、普遍的で包摂的な経済グローバル化を提唱する。この主張が着眼するのは、中国自身の正当な権利だけでなく、各国の共通利益でもあり、守るのは互恵協力だけでなく、国際ルールそのものでもある。

中国が追求するのは、グローバルサウス諸国が国際協力に公平に参加し、発展の成果を共有できるようにすることであり、これはBRICS諸国を含むグローバルサウスの国々から広く共感を得ている。

南アフリカのラマポーザ（Ramaphosa）大統領は「世界経済の再構築が重大な挑戦と機遇に直面しているこの時期、BRICS諸国は特に団結と協力を堅持し、WTOを中核とする多角的貿易体制を守るべきである」と指摘している。

団結は力である。BRICS諸国の協力が緊密であればあるほど、共同発展の集合力は強まり、外部のリスクと挑戦に対応する底力も増す。世界の人口の約半数を占め、経済総量が世界の約30%、貿易総額が世界の5分の1を占めるBRICS諸国は、「巨大な富の鉱脈」「巨大な工場」「巨大な市場」として、市場、資源、産業などの面で顕著な優位性を有している。

BRICS諸国は、積極的に発展協力をリードし、新興分野の成長ポテンシャルを掘り起こし、互恵・ウィンウィンの新たな空間を絶えず拡大すべきである。各国が手を携えて「大きなBRICS協力」の基盤をより固く、原動力をより強く、影響力をより大きなものとすれば、各国の国民により多くのより良い恩恵をもたらすだけでなく「BRICS協力」がより大きなグローバルな影響力を発揮することにも役立つ。

中国は、各方面と手を携えて、グローバル開発イニシアチブの共同実施、質の高い「一帯一路（Belt and Road）」の共同構築に取り組み、実際の行動をもってBRICS協力の深化と実質化を推進する用意がある。

BRICSの重みは、団結協力の中で示され、BRICSの真価は、困難を乗り越えて前進する中で高まる。中国はBRICSのパートナーと手を携えて、時代の課題に対応する中で、より大きな役割を果たし「人類運命共同体」の構築のために、新たなより大きな貢献を果たすことを願っている。(c)People’s Daily /AFPBB News

