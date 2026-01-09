この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月9日 AFP】ベネズエラは8日、ニコラス・マドゥロ大統領拘束後の米国への譲歩として、複数の外国人を含む「多数」の政治犯の釈放を開始した。

今回の釈放は、米国のドナルド・トランプ大統領の支持を受けたデルシー・ロドリゲス暫定大統領の下では初めての措置。トランプ氏は、米国がベネズエラ産原油にアクセスできる限り、ロドリゲス氏が統治することに満足していると述べている。

米ホワイトハウスは、囚人の解放を確実にしたトランプ氏をたたえた。アンナ・ケリー副報道官はAFPに対して、「これは大統領が米国とベネズエラの人々のために最大限の影響力を行使した一例」だと述べている。

解放は、ロドリゲス氏の兄で議会議長を務めるホルヘ・ロドリゲス氏によって発表された。ホルヘ氏は「平和共存のために」多くのベネズエラ人と外国人が即座に解放されるとしたものの、どの囚人が、何人、どこから解放されるのかについては言及しなかった。

NGOの人権団体フォロ・ペナルは、国内の刑務所には800人以上の政治犯が収容されていると推定している。

同国の野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏は、今回の措置を受けて歓迎の意を示した。

SNSに投稿した音声メッセージの中でマチャド氏は、「今日は重要な日です。なぜなら、私たちがずっと知っていたこと、つまり不正は永遠に続くものではなく、傷つけられたとしても真実は必ず道を見つけることが示されたからです」と語り、今回の釈放がその証拠だと強調した。(c)AFP