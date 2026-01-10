【1月10日 CGTN Japanese】中国国家気候センターが発表した最新の気候変動モニタリングによると、2025年までの3年間は気象観測史上最も暖かい3年間となり、地球温暖化の傾向が続いていることが分かりました。うち、2025年の世界の地表平均温度は、工業化前（1850～1900年）の水準より1.40度上昇し、平年値よりも0.52度高かったとのことです。

地域別に見ると、2025年、欧州の北東部と南部、東アジアの北東部、中央アジアの大部分、北米の北部と南西部、南極半島などの年平均気温はいずれも過去最高を記録しました。北極の平均温度は平年値より1.17度高く、過去3番目の高さを示しました。南極の平均温度は平年値より0.43度高く、第三の極地と呼ばれる青海チベット高原は同1.12度高く、いずれも過去最高を更新しました。

中国の気象専門家は、「地球温暖化が加速する中、排出削減を持続的に推進することは依然としてグローバルな気候ガバナンスの根本だ。同時に、気候変動に適応することの重要性がさらに際立っている。高温・熱波、洪水、強い台風などの極端な気象に社会全体で対応する能力を共に高めなければならない」と述べています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

