【1月10日 CGTN Japanese】英経済紙フィナンシャル・タイムズは1月6日、「中国の人型ロボットが攻勢に出る」と題する記事を掲載し、「中国の人型ロボットは運動制御分野で大きなブレークスルーを遂げ、強い競争力を示している」と評価しました。

記事は、「中国のあるロボット会社の最高経営責任者（CEO）が自社製人型ロボットに蹴られて倒れた動画が話題になっているが、これはまさに中国のロボット産業の過去1年間の飛躍的な発展を示しており、この分野は巨大な産業応用の潜在力を持っている」と述べました。また、「中国は人型ロボットの開発競争において飛躍的な発展を実現しており、関連セクターの株価が急騰している。中国の人型ロボット関連企業を追跡する株価指数『ソラクティブ中国人型ロボット指数』は、昨年年初から10月のピーク時まで累計で60％上昇した」と明らかにしました。

記事はまた、人型ロボットが直面する課題を挙げ、「ロボットは依然として人間の操作に高度に依存しており、自己進化ソフトウェアと低投入コストというビジョンには程遠い」と述べています。

さらに記事は、「限界はあるものの、中国は依然として世界のロボット産業をリードする実力を有しており、製造業の規模とコスト管理の核心的な優位性が引き続き力を発揮するだろう」との見方を示しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

