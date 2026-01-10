【1月10日 CGTN Japanese】中国科学院大連化学物理研究所の研究チームが、硫化水素クリーン処理技術で新たな飛躍を達成しました。1月6日に技術検証を完了し、化学工業分野のグリーン転換に新たな解決策を提供できると期待されています。

硫化水素は天然ガス採掘、石油精製・化学工業、石炭化学工業の過程で副次的に産出される劇毒化合物であり、その完全除去と資源化利用を実現することは化学工業が長期にわたり直面してきた難題でした。

中国の研究チームは20年余りにわたる努力を経て、光や電気などを用いる非従来型の手段を活かした硫化水素分解を研究し、大規模分解を実現する課題を解決し、独自の知的財産権を持つ関連技術を開発しました。現在のところ、石炭化学分野でこの技術を利用して年間10万立方メートルの硫化水素除去と資源化利用の実証事業が行われています。データによると、硫化水素の転換率はほぼ100％に達し、高品質の硫黄と高純度の水素が産出されています。

この技術は、硫化水素などの汚染物質の放出を最大限に抑え、水素と硫黄の生産という二重の資源化収益を実現するものです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

