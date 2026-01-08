【1月8日 CGTN Japanese】中国民用航空の2025年通年の輸送総回転量は前年比10.5%増の1640億8000万トンキロ、旅客輸送量は同5.5%増の延べ7億7000万人、貨物・郵便輸送量は同13.3%増の1017万2000トンだったことが1月6日、中国民航局への取材で分かりました。国際線の定期便は2019年の90%以上の水準にまで回復し、国際旅客輸送量は前年比21.6%増加しました。民用航空の旅客輸送回転量が総合交通システム全体に占める割合は39%で、航空総人口は5億人を超え、中国は世界一の航空人口大国となりました。



2025年の中国民用航空は、インフラ建設の加速が業界の固定資産投資1200億元（約2兆6400億円）達成をけん引しました。通年の利益は65億元（約1430億円）で、経営の効果と利益がさらに上向きとなりました。改正民用航空法も公布されました。従来型の一般航空の飛行時間は121万8000時間で、実名登録無人機の総数は328万機を突破し、累計飛行時間は前年比約70%増の4530万時間でした。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

