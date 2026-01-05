この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月5日 AFP】スペイン南部アンダルシア州ハエン近郊のオリーブ農園で、農家のフランシスコ・カンポスさんは、何世紀も前から受け継がれてきたオリーブの木々が伐採されることに不安を抱いている。

白壁の建物が並ぶ人口3600人の町ロペラでAFPのインタビューに応じたカンポスさんは、「ソーラーパネルのためにオリーブの木を伐採するなんて、まるで犯罪だ」と語る。

スペインは世界最大のオリーブオイル生産国。特にこの地域はオリーブ栽培の中心地だ。

だが、オリーブ生産者が長年培ってきた肥沃な土地に今、大規模な太陽光発電所（ソーラーパーク）建設を目指す電力会社の需要が集中している。年間約3000時間の日照を誇るアンダルシアは、再生可能エネルギーブームにわくスペインの中でも、特に多くの太陽光パネルが設置されている場所の一つだ。

ロペラ周辺では「グリーナリア」や「FRVアロヤダス」といった再生可能エネルギー企業が、いくつものソーラーパーク建設の許可を求めている。オリーブ農家によると、最大1000ヘクタールの農地が影響を受ける可能性がある。

土地のリース交渉を開始した企業は、小規模土地所有者数百人の大反対に直面した。これを受け、アンダルシア自治州政府は、ソーラーパークに必要な一部の土地を「公共の利益」に資するとして収用する方針を発表した。

この発表にカンポスさんは「企業の利益のために、われわれの土地を取り上げて差し出すことが本当に公共の利益なのか？われわれには何もいいことなどない」と憤る。

「暮らしが破壊されようとしているんだ」

■トラクターデモで

反対派の予想では、周辺で計画されている8つの太陽光プロジェクトによって伐採されるオリーブの木は約10万本に上る。しかし、州政府これよりも大幅に少なく見積もっており、その数字を1万3000本としている。

ロペラ周辺では農家がトラクターデモを行った。直近の土地収用の影響を受けた農園主を支援するため、数十人が結集し「太陽光発電所は要らない」と書かれたプラカードを掲げた。

抗議デモに参加した年金生活者のマリア・ホセファ・パロモさんは「ここにある土地は先祖から受け継いできたもの。今、子どもたちに何を残せばいいのか？」と問いかけた。

地元のオリーブオイル生産者協同組合「ラ・ロペラナ」によると、500ヘクタールのオリーブ畑を失えば、年間200万ユーロ（約3億6500万円 ）以上の収益を失う。

反対派は、ロペラで太陽光発電所建設企業の一つと契約を交わしたある農家の土地から、すでに5000本のオリーブの木が引き抜かれたと言う。今後さらに伐採が進む可能性があり、こうした計画を阻止しようと反対派は州政府と関係企業を相手取り、訴訟を起こしている。