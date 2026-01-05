【1月5日 CGTN Japanese】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領はこのほど、中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ／CMG）の単独取材に応じました。李大統領はその際に、中国は技術と資本の多くの分野で韓国に追いつき追い越したと述べました。

李大統領は、「韓国と中国の経済と貿易の関係は非常に緊密であり、双方の経済の発展に大いに有益な要素が数多くある。現在の中国は、習近平主席の卓越した指導の下で経済が大幅な成長と発展を遂げ、技術と資本の多くの面で韓国に追いつき、さらには先を行っている。したがって、韓中間の経済協力について、水平的な協力構造や平等な協力関係を再構築する必要がある。とりわけ重要なことは、新たな平等な協力関係を確立することで双方の発展に資する協力型の経済関係を築くことと考える」と述べました。

李大統領は一つの中国の原則について、「韓中両国が国交を樹立した際、韓国政府と中国政府が達成した共通認識だ。今もなお、両国関係での規範たる核心的準則であり、その有効性は一貫して維持されている。私自身も明確に表明する。韓国は一つの中国を一貫して尊重する。北東アジアにおいて、台湾海峡を含む関連問題についての平和と安定の維持は、我々にとって極めて重要だ。韓中両国の基本関係は、国交樹立の当初から極めて原則的で基本的な立場が確立されている。韓国政府は一貫してこの立場を守り、逸脱したことは一度もない」と強調しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

