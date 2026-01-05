この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月5日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は4日、「安全保障の観点からグリーンランドが必要だ」と述べ、改めて領土獲得に意欲を示した。

米軍による南米ベネズエラへの軍事攻撃に続き、デンマークと同国自治領グリーンランドに圧力を強めている。

トランプ氏は、米大統領専用機エアフォースワン機内で、「国家安全保障の観点からグリーンランドが必要であり、デンマークにはそれができない」と述べた。

デンマークと欧州連合（EU）は、トランプ政権のグリーンランド獲得に関する言動に強く反発している。

グリーンランドとデンマークは4日、トランプ氏の最も影響力のある補佐官の妻が、グリーンランドが米国旗の色で塗られた画像をソーシャルメディアに投稿したことに対して不快感を表明した。

グリーンランドのイェンスフレデリック・ニールセン首相は、この画像が「無礼だ」とX（旧ツイッター）に投稿し、「国家や人々の間の関係は、相互の尊重と国際法に基づいて築かれるものであり、我々の地位や権利を無視するような行動によるものではない」と述べた。

デンマークのメッテ・フレデリクセン首相は声明で、「米国がグリーンランドを支配すべきだというのは、全くもって馬鹿げている」と述べ、米国に対して「歴史的な同盟国」を脅かすのをやめるよう求めた。(c)AFP