【1月5日 AFP】グリーンランドとデンマークは4日、米国のドナルド・トランプ大統領の最も影響力のある補佐官の妻が、グリーンランドが米国旗の色で塗られた画像をソーシャルメディアに投稿したことに対して不快感を表明した。

スティーブン・ミラー大統領次席補佐官の妻、ケイティ・ミラー氏は3日、デンマークの自治領グリーンランドが物議を醸す形に改変された画像をX（旧ツイッター）に投稿した。この投稿は、米国がベネズエラに対する軍事作戦を実施した後に行われた。

投稿には「SOON（間もなく）」という一言が添えられていた。

グリーンランドのイェンスフレデリック・ニールセン首相はこの投稿に「無礼だ」と不快感を表明。「国家や人々の間の関係は相互の尊重と国際法に基づいて築かれるものであり、我々の地位や権利を無視する象徴的な行動によるものではない」とXに投稿した。

一方で「パニックや懸念を抱く理由はない。我々の国は売り物ではなく、我々の未来はソーシャルメディアの投稿によって決まるものではない」とも語った。

トランプ氏はグリーンランドを米国の一部として併合したいという意向を繰り返し明らかにしてきた。「グリーンランド特使」の任命などトランプ政権による一連の動きは、デンマークや欧州連合（EU）の反発を招いている。(c)AFP