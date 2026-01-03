【1月3日 AFP】米当局は2日、大みそかにイスラム過激派組織「イスラム国（IS）」を名乗ってナイフやハンマーでの襲撃を計画した疑いで、米国人の男（18）を逮捕したと発表した。

精神面での健康問題の履歴があるクリスチャン・スターディバント容疑者は、昨年12月31日に逮捕されており、ノースカロライナ州の判事によって1月7日の審理までの勾留が命じられた。

連邦捜査局（FBI）の捜査官は、潜入捜査で自分たちをISの構成員だとスターディバント容疑者に信じ込ませた後、「テロ組織」に物的支援をしていたとして容疑者を逮捕した。

ラス・ファーガソン検察官は会見で、容疑者が「潜入捜査官に対してISへの忠誠を誓い、近く『聖戦（ジハード）を行う』計画を明かした」と述べた。

さらに容疑者は別の潜入捜査官に対して、大みそかにノースカロライナ州ミントヒルの食料品店やファストフード店でナイフやハンマーによる攻撃を実行する計画を明かしていたという。

FBIのジェームズ・バーナクル特別捜査官によると、容疑者は2022年時点で身元不明のIS構成員とソーシャルメディアを通じて連絡を取っていたことがFBIに把握されていた。当時は訴追には至らず、容疑者は精神面のケアを受けていた。

ファーガソン氏は、攻撃を計画していると明らかになった段階で容疑者が24時間態勢の監視下に置かれたと強調し、「市民が危険にさらされた時点は一度もなかった」と述べた。(c)AFP