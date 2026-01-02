この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月2日 AFP】北欧フィンランドの税関は1日、フィンランド湾に敷かれた首都ヘルシンキとエストニアの首都タリンを結ぶ通信ケーブルを損傷させた疑いで拿捕（だほ）した貨物船について、積み荷は欧州連合（EU）の制裁対象であるロシア産鋼材だったと発表した。

バルト海の東部にあるフィンランド湾は、北はフィンランド、東はロシア、南はエストニアに囲まれている。

フィンランド警察は12月31日、カリブ海の島国セントビンセント・グレナディーン船籍の全長132メートルの貨物船「フィットブルク」を拿捕し、と乗組員14人を拘束した。同船のいかりがフィンランド湾の海底に敷かれた通信ケーブルを損傷させた疑いがある。同船はロシアのサンクトペテルブルクからイスラエルのハイファへ向かっていた。

フィンランド税関は声明で、「予備的な情報によると、積み荷は対ロシア制裁の対象となっているロシア産鋼材だった」と述べた。

さらに、「専門家によると、鋼材は構造用鋼で、欧州連合（EU）による部門別制裁の対象となっている」「このような制裁対象品のEUへの輸入は、EUの制裁規則により禁止されている」と付け加えた。

フィンランド税関は、「本件へのEU制裁法の適用可能性」について引き続き調査中だとしている。

フィンランド警察は12月31日、ケーブル損傷事件について「加重器物損壊、加重器物損壊未遂、加重通信妨害」の容疑で捜査していると発表した。(c)AFP