この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月1日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は12月31日、米国の都市への州兵配備をめぐる一連の訴訟を受け、シカゴ、ロサンゼルス、ポートランドの3都市から州兵を撤収すると発表した。

共和党のトランプ氏は、不法移民と犯罪を取り締まるためと称して民主党が支配する3都市に州兵を派遣した。

これに対し地元の指導者たちは権威主義的な行き過ぎだと非難し、一連の訴訟を起こした。連邦最高裁判所は先週、シカゴへの州兵派遣について一時的に差し止める判断を下した。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」で、「これらの都市に偉大な愛国者たち（州兵）がいたおかげで、その一点のみを根拠として犯罪が大幅に減少したが、われわれはシカゴ、ロサンゼルス、ポートランドから州兵を撤収する」と投稿。

「連邦政府が介入しなければ、これらの3都市は消滅していただろう」「犯罪が再び増加し始めたら、われわれは戻ってくる。おそらくはるかに異なる、より強力な形で。遅かれ早かれ、いずれ必ずそうなるだろう！」と付け加えた。(c)AFP