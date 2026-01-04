【1月4日 CGTN Japanese】中国吉林省琿春市に設置された中国の国立公園「中国アムールトラ・ヒョウ国家公園」の管理局によると、今年11月初め、同公園のトリガー式赤外線カメラから「アムールトラが通過した」というアラーム情報が送られ、当直中のスタッフが、体が細長く引き締まり、しま模様の美しい母親トラが、数頭の子どものトラを連れてカメラの前で遊んでいる映像を確認しました。子どものトラの月齢は4カ月ほどと推測されました。11月8日にも、近くの別地点に設置された赤外線カメラが、同じ母親のトラが5頭の子どものトラを連れて遊んでいる映像を収めています。



このスタッフによると、アムールトラの親子6頭がそろって映像に写り込むのは非常に珍しく、「琿春の原野で起こった生態の奇跡」とも言えます。研究者によると、野生の環境下では、1頭のトラの母親が4頭の子どものトラを育てるのは非常に珍しく、5頭の子どもを産んで月齢4カ月まで無事に育て上げるのは、これまで一度も記録にないとのことです。また、複数の野生のアムールトラの家族が琿春のこの森で暮らしていることも確認されました。これは同公園が設立されて以来、森林の生態系が日増しに安定し、人為的な干渉が明らかに減り、生息地の質が著しく向上し、獲物も豊富になったことを示しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

