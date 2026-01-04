【1月4日 CGTN Japanese】中国共産党中央農村活動会議が12月29日と30日の両日、北京で開催されました。会議では、「三農（農村・農業・農民）」活動が直面する現状と課題が分析され、2026年の「三農」に関する活動が手配されました。

習近平中国共産党中央委員会総書記は、「三農」活動への取り組みに対して、重要な指示を出しました。習総書記は、2026年は第15次五カ年計画(2026～2030年)の初年度であり、「三農」活動を着実に実施することは重要だと述べました。新時代の中国の特色ある社会主義思想を指針として堅持し、2022年に開かれた中国共産党第20回全国代表大会と第20期中央委員会の各全体会議の精神を深く貫徹し、農業・農村の現代化をしっかりと目標に定め、農村の全面的な振興を着実に推進し、都市と農村の統合発展を促進させなければならない」と指示しています。

習総書記はまた、「各レベルの党委員会と政府は、『三農』問題の解決を最優先事項とし、農業を現代化された大産業に発展させ、農村に基本的な現代的生活条件を整え、農民の生活をより豊かにするよう努力しなければならない」と強調しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

