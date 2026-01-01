【1月1日 CGTN Japanese】中国国家移民管理局の予測によると、2026年正月連休中（1月1～3日）の出入境旅客数は前年同期比22.4%増の1日当たり210万人を上回る見込みです。

中国の主な空港で1日当たりの出入境旅客数は、上海浦東国際空港9万7000人、広州白雲空港5万3000人、北京首都国際空港4万3000人、成都天府空港1万9000人に達すると予想されています。

また正月連休中、中国南部の広東・香港・マカオでは、ライトアップフェスティバルやコンサート、カウントダウンイベントなど多数の大型イベントが開催され、香港・マカオに隣接する陸路通関地の利用者数が大幅に増加する見込みです。予想される1日当たりの平均出入境旅客数は、深センの羅湖24万人、福田23万人、深セン湾18万人、蓮塘11万人、広州・深セン・香港高速鉄道西九龍駅10万人となっています。同様に広東省珠海市の通関地では、拱北40万人、青茂11万3000人、横琴10万人、港珠澳大橋9万5000人が見込まれています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

