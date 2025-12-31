【12月31日 CGTN Japanese】中国教育部言語交流協力センターは12月26日、2026年分の「新中国学プログラム」博士課程および「新中国学プログラム」外国人翻訳修士養成プロジェクトの、全世界を対象にした参加者募集を開始しました。

2026年「新中国学プログラム」博士課程は主に中国および世界のトップクラスの大学と連携し、中国学および中国研究分野の海外若手研究者が中国で博士号を取得するため留学または研究研修を行うことなどを支援する取り組みです。

同プログラムは中国籍を有しない者を対象としており、2つのカテゴリーに分かれます。1つ目は「中外共同博士養成プロジェクト」で、学習期間は1学期間から2年間です。応募条件は、中国語検定（HSK）3級以上を有し、申請者が外国の正規大学の博士課程在籍者であることです。2つ目は「中国での博士号取得プロジェクト」で、学習期間は3間年から4年間です。条件は、HSK5級以上を有し、申請者が修士号を取得済み、または修士課程の卒業見込みであることです。

本プログラムでは奨学金、学術リソースなど多様な形式の支援が提供されます。参加希望者は12月26日から2026年2月28日までの間、教育部言語交流協力センターの公式ウェブサイトでオンライン申請をすることができます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

