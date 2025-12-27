【12月27日 AFP】フランスのパリ検察は26日、児童を模した成人用玩具「ラブドール」を販売している疑いのある英国のインターネット通販サイトの捜査を開始したと、AFPに明らかにした。

サラ・エルアイリー児童高等弁務官は今週初めAFPに対し、フランスに製品を配送する英国のサイト「リトルセックスドール」に対し、法的告発を行ったと述べた。

エルアイリー氏は「これらの製品は危険だ」「児童性犯罪的な行動を助長し、子どもたちの安全を脅かす」と述べ、セックスドール購入者の身元を当局が把握できるようにすべきだとした。

ポルノ関連の疑いがある製品を販売するオンライン業者への捜査は、フランスでは5件目となる。

11月には中国発のインターネット通販「SHEIN（シーイン）」のサイト上で、子どもの特徴を持つラブドールが発見され、捜査が開始されている。

同じインターネット通販のアリエクスプレス、Temu、Wishに対しても、未成年者がアクセス可能な暴力的、ポルノ的、または不適切なメッセージを公開した疑いで調査されている。

また今月には、児童を模したラブドールをオンラインで購入した疑いのある約20人が、警察当局の大規模作戦で逮捕されている。(c)AFP