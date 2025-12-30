【12月30日 CGTN Japanese】中国国家郵政局の12月25日の発表によれば、中国では宅配便の環境配慮型の梱包への転換が大きな進展を遂げており、電子伝票や循環型中継用袋はほぼ全域で普及し、梱包箱の層数や厚みは半分以下に削減されました。

中国ではまた、郵便速達業界で使用されるテープの幅が25%削減され、スマート箱詰めアルゴリズムの活用により梱包用資材が20%近く削減され、同一市内での配達では再利用型梱包の使用率が10%に達し、年間8億個以上の宅配用ダンボールが回収され再利用されています。中国郵政、京東（JD）、順豊（SF）、韻達（Yunda）など主要物流企業4社は、20都市以上での生鮮コールドチェーンや行政公文書などの輸送について循環型梱包の試験運用を行っています。

同時に、人工知能（AI）、モバイルインターネット、クラウドコンピューティングなどの現代的な情報技術により、宅配業の運営モデルと作業プロセスが再構築されており、グリーンで低炭素な発展の新たな動力がさらに強化されています。多くの地域の物流配送センターでは、インテリジェントな手配、可視化された追跡と情報化管理が実現し、太陽光発電やスマート仕分け、スマート安全検査、無人倉庫の導入が進められ、情報化とスマート化レベルが絶えず向上し、水素エネルギーをはじめとするクリーンエネルギーを利用する配送車が幅広く導入されています。

中国の郵便宅配業界では、現在までに太陽光発電パネルの設置が448万平方メートルを上回り、グリーン物流拠点センターは1000カ所に達し、グリーン配送ステーションは1万2500カ所を超え、新エネルギーとクリーンエネルギー配送車の保有台数は7万5000台を上回ったとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

