【12月29日 CGTN Japanese】中国政府は第14次五カ年計画期間中（2021～2025年）、現代化交通物流システムの構築を加速し、全国統一大市場の建設に努め、物流業の産業チェーン・サプライチェーンの安定と供給保障能力を着実に向上させ、新たな発展構造の構築に力強いサポートを提供しています。

中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」の運行本数は12万本を超え、欧州26カ国232都市と接続されています。 また、今年1～10月、中国の社会全体の物流総額は前年同期比5.1%増の293兆7000億元（約6520兆円）に達し、市場規模は10年連続で世界一となる見込みです。また、第14次五カ年計画期間中、中国の総合立体交通網の総延長は600万キロを突破し、ルート・交通ハブ・ネットワークから構成される現代的な物流運営システムを構築しています。

中国国家発展改革委員会総合運輸研究所の李連成所長は、「中国の交通物流はいま、伝統的な要素駆動型からインテリジェント化、グリーン化による付加価値創出型への転換を加速させており、業界の問題点や課題の解決を強化し、物流業の『量的世界一』から『質の全面的躍進』へと転換している」と述べました 。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

